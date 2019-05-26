عمرو ابوبكر
صرح خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه مسؤول عن كل اختياراته لجميع لاعبي المنتخب المنضمين الى قائمة المنتخب، ويستطيع أن يكشف عن سر اختياره لكل لاعب.
وأضاف اجيري خلال تصريحاته على فضائية تايم سبورت في ضيافة أحمد شوبير وسيف زاهر، أن الانتقادات على السوشيال ميديا لم تؤثر على اختياراته ولكنها تصله بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر أجيري: أتحمل مسؤولية اختياراتي لقائمة المنتخب.. وأحمد فتوح الأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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