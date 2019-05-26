العويران يتوج السويدي ببطولة وقت اللياقة

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-عبد المجيد بن طالب

توج سعيد العويران لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب (سابقا) فريق السويدي بلقب بطولة التحدي الرمضانية، التي أقيمت في فرع السويدي في الرياض، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة في وقت اللياقة، والدكتور محمد سالم مدير عام الادارة الرياضية وفضول عربي، مسؤول الأنشطة الرياضية.

وكان السويدي قد حقق اللقب للمرة الثانية بعد فوزه على التعاون بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية التي قادها الحكم الدولي فيصل القحطاني،وحصل لاعب التعاون فهد الشمري على لقب أفضل لاعب في البطولة، ونال الحارس محمد الشهري على لقب أفضل حارس

الجدير بالذكر ان البطولة استمرت لمدة 20 يوماً أقيمت منافساتها في كافة فروع وقت اللياقة على مستوى المملكة والامارات العربية.