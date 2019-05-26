الإسماعيلي يعلن برنامج التحضير لمواجهة الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى البرنامج التحضيرى للقاء الجونة المقرر له الأثنين المقبل على ملعب الأخير بالجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المحلى. وجاء البرنامج اعتبارا من الغد كالتالى … الساعة 1.30 عصرا .. يخوض الفريق مرانه الختامى على الملعب الفرعى Advertisements الساعة 3 عصرا .. الفريق يغادر لمطار القاهرة الدولى. الساعة 5:45 مساءًا .. اقلاع الطائرة المتوجهة للجونة تحضيرا لمواجهة فريقها الساعة 6:45 مساءًا .. وصول الطائرة لمدينة الجونة الساعة 10 مساءًا .. محاضرة فنية من الجهاز الفنى للفريق بفندق الإقامة

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