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اختيار مجلس إدارة اتحاد الكيك بوكس خلال الجمعية التأسيسية

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انعقدت مساء أمس السبت الجمعية التأسيسية للاتحاد المصري للكيك بوكس بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية.

وتضمن اجتماع الجمعية التأسيسية الموافقة على إنشاء اتحاد مصري للكيك بوكس وإقرار لائحة عمل أساسية واختيار مجلس إدارة للاتحاد.

وأسفرت الجمعية التأسيسية عن اختيار مجلس إدارة

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لاتحاد الكيك بوكس بالإجماع لمدة عام على أن تجري انتخابات جديدة.

وتشكل مجلس الإدارة من محمد صبيح رئيسًا للاتحاد، وعضوية كل من زينب مأمون و نورا أنور ومحمد حافظ بالإضافة إلى

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الدكتور ناصر حنفي و العقيد أحمد حسين.

وشهد الجمعية التأسيسية لاتحاد الكيك بوكس حضور المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي الزهور وأحمد عبدالعزيز ممثل عن اللجنة الأوليمبية المصرية، بالإضافة إلى لفيف من الضخصيات واللاعبين.

ومن جانبه أكد الدمرداش استضافة نادي الزهور لأول بطولة محلية ينظمها اتحاد الكيك بوكس.

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