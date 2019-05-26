دكرنس يتعاقد مع مدافع المحلة

تعاقد نادي دكرنس مع اللاعب كريم عباس الظهير الأيسر لغزل المحلة لدعم صفوف الفريقفي الموسم الجديد.
ووقع كريم رسميا لصفوف دكرنس لمدة موسمين
في صفقة انتقال حر بعد استغناء غزل المحلة عن جهوده.
سبق لكريم اللعب لغزل المحلة وسيراميكا وجاسكو وكان ضمن ناشيء بتروجيت.
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