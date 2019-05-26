دكرنس يتعاقد مع مدافع المحلة

تعاقد نادي دكرنس مع اللاعب كريم عباس الظهير الأيسر لغزل المحلة لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ووقع كريم رسميا لصفوف دكرنس لمدة موسمين

سبق لكريم اللعب لغزل المحلة وسيراميكا وجاسكو وكان ضمن ناشيء بتروجيت. في الموسم الجديد.ووقع كريم رسميا لصفوف دكرنس لمدة موسمينفي صفقة انتقال حر بعد استغناء غزل المحلة عن جهوده.سبق لكريم اللعب لغزل المحلة وسيراميكا وجاسكو وكان ضمن ناشيء بتروجيت.

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