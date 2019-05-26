رياضة | الوداد يفتح النار على جريشة في خطاب رسمي للكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوداد يفتح النار على جريشة في خطاب رسمي للكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي خطاب إحتجاج رسمي للكاف على الأخطاء التي قام بها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة والتي وصفها رئيس النادي المغربي سعيد الناصري بالكارثية خلال المواجهة التي جمعت أبناء فوزي البنزرتي بالضيف التونسي نادي الترجي لحساب مباريات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت المباراة قد انتهت يوم أمس الجمعة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب مدينة إستاد الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط وشهدت جدل تحكيمي كبير من المونديالي جهاد جريشة ما جعل إدارة الوداد تجمع تلك اللقطات المثيرة في قرص مدمج وأرسلته للكاف من أجل التحقيق وإتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكانت أبرز الحالات التي رصدتها إدارة الوداد ما يلي :-

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• إلغاء الهدف للاعب أيوب عملود.

• عدم إحتساب ركلة جزاء للفريق المغربي.

• إنذار اللاعب أشرف داري وغيابه عن موقعه رادس.

• عدم إنذار لاعبوا الترجي في أكثر من مناسبة.

وبررت إدارة الوداد تلك الإحتجاجات أن قرارت جريشة جعلت اللاعبين في حالة من التوتر الشديد والإنفعالات الكبيرة والتي كان لها مردود سلبي على أدائهم.