رياضة | عاجل.. تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تأجيل مباريات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تأجيل مباريات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن تأجيل 3 مباريات للزمالك بسبب أفريقيا، أدى لأزمة في الدوري.‏

وقال سيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تأجيل 3 مباريات ‏للزمالك بسبب أفريقيا، أدي لأزمة حالية في الدوري المصري".‏

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وأكمل : "لجنة المسابقات اخطرتنا منذ بداية الموسم إننا نخوض موسم استثنائي والجميع يعلم ذلك وعليه تحمل الضغوط، ‏لذلك تحملنا اثناء مشاركتنا الأفريقية".‏

وأضاف : "يجب أن يتعرض الزمالك لنفس الضغوط التي تعرضنا لها، عندما تحدث نفس الظروف".‏