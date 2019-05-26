رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. القادمون والراحلون عن الملكي ورونالدو يصدم الريال بسبب راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. القادمون والراحلون عن الملكي ورونالدو يصدم الريال بسبب راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم السبت الموافق 25 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها شروط راموس للاستمرار مع الملكي.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نابولي يرفض عرض ريال مدريد للتخلي عن بديل راموس

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن نابولي رفض العرض الذي تقدم به ريال مدريد لضم السنغالي خاليدو كوليبالي نجم فاع الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفادت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية بأن ريال مدريد تقدم بعرض يبلغ 90 مليون يورو لضم كوليبالي ولكن إدارة نابولي رفضت التخلي عن خدمات اللاعب السنغالي.

وذكرت الصحيفة الإيطالية بأن كوليبالي يملك في عقده شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل إلى أي نادٍ غير إيطالي مقابل 150 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ريال مدريد يسعى لتدعيم دفاعه بلاعب مميز في الموسم المقبل خاصة مع انتشار أنباء عن رغبة سيرجيو راموس في الرحيل عن السانتياجو برنابيو.

يذكر أن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بكوليبالي منذ الصيف الماضي ولكن المقابل المادي الكبير التي طلبته إدارة نابولي كان سبب عدم إتمام الصفقة.

- صراع إنجليزي إيطالي على راموس

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأنه هناك صراع بين مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي على سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الذي أعلن رحيله عن الملكي في الصيف الحالي.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن راموس يرغب في ابرحيل عن ريال مدريد بسبب اشتباكه لفظيا مع فلورينتينو بيريز رئيس النادي في غرفة خلع الملابس بعد رئيس النادي اللاعبين مسئولية الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد آياكس الهولندي واتهم راموس تحديدا بالتخاذل.

وأشارت الكثير من التقارير إلى أن راموس يفكر جديا بالخروج من قلعة الملكي بعد ارتدائه القميص الأبيض لمدة 14 عاما خاض خلالها 419 مباراة وسجل 59 هدفا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن كلا من مانشستر يونايتد وليفربول تلقيا بالأمس إشارة راموس وباشرا التحرك على الفور في محاولة للتعاقد معه بشكل سريع.

كما ذكرت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس الإيطالي يرغب هو الآخر في ضم راموس خاصة بعد تزكية زميله السابق كريستيانو رونالدو لضمه للفريق لمواصلة طموحات تحقيق دوري أبطال أوروبا.

- هازارد يمهل ريال مدريد فرصة للتعاقد معه

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجيلزي منح ريال مدريد موعدا أخيرا لإتمام صفقة انتقاله إلى الميرينجي قبل أن يغير وجهته.

وأفادت صحيفة ميرور الإنجليزية بأن هازارد يرغب في الانتقال إلى مدريد خلال أسبوع من نهائي الدوري الأوروبي والذي سيواجه فيه تشيلسي نظيره آرسنال في باكو في ال 29 من شهر مايو الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هازارد بدأ يشعر بتباطؤ في آداء ريال مدريد في المفاوضات التي ما زالت بعيدة عن مطالبات تشيلسي للتخلي عن هازارد، حيث كان آخر عرض من الملكي يبلغ 86 مليون جنيه استرليني بينما طلب تشيلسي 112 مليون جنيه ولا يزال الفارق بحدود 26 مليون استرليني ومن الواضح أن تشيلسي لن يتنازل عنها.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن هازارد حدد الرابع من يونيو المقبل كموعد نهائي لتحديد مستقبله مع استعداده التام للانتقال إلى ريال مدريد الذي بذل جهودا كبيرة خلال العامين الأخيرين لضمه.

وأكدت الصحيفة البريطانية بأنه من المتوقع أن يتوصل ريال مدريد إلى اتفاق نهائي قبل هذا التاريخ لضم هازارد من البلوز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هازارد أبلغ المقربين منه بأنه يريد حسم أمر انتقاله إلى ريال مدريد قبل انضمامه إلى منتخب بلجيكا الذي سيخوض أولى مبارياته في تصفيات يورو 2020 والتي سيواجه فيها منتخب كازاخستان في 8 يونيو المقبل وبعدها اسكتلندا في ال 11 من الشهر ذاته.

- ريال مدريد يقترب من تحقيق رقم قياسي في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد يقترب من تحقيق رقم قياسي في الميركاتو في الصيف الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد تتعرض لضغط كبير من جماهير النادي للتعاقد مع صفقات مميزة في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد مقبل على إنفاق غير مسبوق في الصفقات وسيتخطى حاجز الـ254 مليون يورو التي أنفقها في موسم 2009/2010 كأضخم ميركاتو في تاريخ النادي، حيث تعاقد وقتها في ذلك الموسم مع كريستيانو رونالدو وريكاردو كاكا وتشابي ألونسو وكريم بنزيما وألفارو أربيلوا وراؤول ألبيول.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الميركاتو المقبل سيتخطى الإنفاق الذي حدث في موسم 2009/2010 بما يقرب من 300 أو 400 مليون يورو ليصبح الإجمالي 600 مليون تقريبًا.

* قيمة الصفقات :

ذكرت ماركا الإسبانية أن ريال مدريد أنفق حتى الآن 95 مليون يورو في الميركاتو الذي لم يبدأ بشكل رسمي حتى الآن بعد تعاقده مع كلا من رودريجو ب 45 مليونًا وإيدير ميليتاو ب 50 مليونًا بالإضافة لاقترابه من التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد نجم ولكن النادي اللندني يطلب 140 مليون يورو، بينما سيدفع الميرنجي على الأقل 100 مليون يورو وهو ما سيرفع حجم الإنفاق إلى 195 مليونًا على الأقل.

وإذا تعاقد الميرينجي فقط مع الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليونًا فإن إجمالي ما سيتم إنفاقه سيصل إلى 255 مليون يورو متخطيًا الميركاتو التاريخي للميرنجي في 2009 / 2010بقيمة 254 مليونًا.

وأفادت ماركا بأن سوق ريال مدريد قد يشهد التعاقد مع الفرنسي فيرلاند ميندي نجم لليون مقابل 30 مليون يورو ليتبقى مركز لاعب الوسط الذي قد يشهد ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد أو كريستيان إريكسن من توتنهام. وفي حالة ضم بوجبا ستصل قيمة الصفقة إلى 150 مليون يورو على الأقل بينما قد يأتي إريكسن إلى سانتياجو برنابيو بمقابل من 70 إلى 80 مليونًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأنه إذا نجح ريال مدريد في التعاقد مع بوجبا فإن إجمالي قيمة الصفقات سيصل إلى 435 مليون يورو بينما في حالة ضم إريكسن سيتوقف عند 355 مليونًا.

وأشارت ماركا إلى أن ريال مدريد قد يختتم الميركاتو بصفقة سوبر من باريس سان جيرمان وذلك في حالة التعاقد مع نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي وهنا ستصل القيمة الكلية للإنفاق في الميركاتو إلى 600 مليون يورو.

* الراحلون :

وأوضحت ماركا الإسبانية بأنه سيكون على ريال مدريد التخلي عن العديد من اللاعبين في الصيف الحالي إذا أراد تحقيق جميع طلبات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في الميركاتو.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن العجز وصل في ميركاتو ريال مدريد بين الصفقات والراحلين حتى الآن 95 مليون يورو وهو ثان أكبر عجز بعد ميركاتو موسم 2009 / 2010 الذي وصلت قيمته إلى 155 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الويلزي جاريث بيل يعتبر في مقدمة اللاعبين المنتظر رحيلهم عن الملكي في الميركاتو الحالي، حيث أنه خارج حسابات زيدان الفنية في الموسم المقبل ولكن لم تصل له أي عروض خارجية حتى الآن.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه من الممكن أن يرحل الإسباني إيسكو أيضًا في الميركاتو الحالي في حالة حصوله على عرض مميز بجانب استغناء الملكي عن خدمات المعارين ماتيو كوفاسيتش وخاميس رودريجيز وثيو هيرنانديز.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يهدف لتحقيق 200 مليون يورو على الأقل من خلال بيع لاعبيه في الصيف المقبل وهو الأمر الذي يؤكد أن الميركاتو المقبل سيشهد العديد من الأرقام القياسية للميرنجي.

- رغبة هدف ريال مدريد تحدد وجهته في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعلم جيدا أن الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني سوف يكون صفقة الفريق الجديدة في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت شبكة بيرنابيو ديجيتال الإسبانية إلى أن يوفيتش أصبح هدف كبار الأندية الأوروبية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما نجاحه في تسجيل 17 هدفا في الدوري الألماني في الموسم المنصرم بالإضافة إلى قيادته لفريقه للدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي.

وأكدت الشبكة الإسبانية بأن النادي الألماني يسعى للحصول على أكبر قدر من المال، حيث طلب من ريال مدريد 100 مليون يورو للتخلي عن يوفيتش بينما يثق ريال مدريد في قدرته على ضمه مقابل 70 مليون يورو فقط.

وأفادت الشبكة الإسبانية بأن ريال مدريد يعتمد بقوة على رغبة يوفيتش والتي أكد فيها لمسئولي الملكي أنه سوف يرفض جميع العروض المقدمة له في الصيف الحالي من أجل تحقيق حلمه باللعب في صفوف الملكي وليس في مكان آخر وهو ما يشعر الجميع في ريال مدريد بالثقة والهدوء.

وذكرت الشبكة الإسبانية بأن ريال مدريد يخطط للتخلص من الثلاثي الهجومي ماريانو دياز وراؤول دي توماس وبورخا مايورال مع وصول يوفيتش للفريق في الصيف الحالي.

- هازارد يسعى للإنضمام لريال مدريد قبل تصفيات يورو 2020

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي يطمح للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية بأن هازارد أبلغ أصدقائه بأنه يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد بصورة رسمية قبل 4 يونيو المقبل أي بعد 4 أيام من نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال وقبل مشاركته مع منتخب بلاده بلجيكا في تصفيات يورو 2020 أمام كلا من كازاخستان واسكتلندا يومي 8 و11 من يونيو على الترتيب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد سوف يتقدم بعرض ثاني لتشيلسي بعد نهائي الدوري الأوروبي بعد أن تمسك تشيلسي بالحصول على 112 مليون جنيه إسترليني بينما عرض الملكي 86 مليون إسترليني فقط.

وأفادت الصحافة الإسبانية بأن هازارد اتفق مع ريال مدريد على كل ما يخص انتقاله لصفوف الملكي منذ أشهر ويتبقى اتفاق النادي الملكي مع تشيلسي حول قيمة الصفقة.

يذكر أن عقد هازارد ينتهي مع تشيلسي في يونيو 2020 ورفض كل عروض البلوز لاستمرار مع الفريق بسبب رغبته في اللعب لريال مدريد وتحت قيادة مثله الأعلى زين الدين زيدان.

- راموس يحدد شروطه للبقاء في ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن سيرجيو راموس نجم ريال مدريد حدد طلباته من أجل البقاء في صفوف الملكي في الموسم المقبل.

يذكر أن راموس أبلغ إدارة ريال مدريد بالأمس بالرحيل عنه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب الخلافات بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وكشفت صحيفة ABC الإسبانية بأن راموس طلب تمديد عقده لمدة سنة إضافية من 2021 حتى 2022 ورفع راتبه السنوي الحالي المقدر بـ12 مليون يورو وهو أعلى لاعب في الفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راموس غاضب من الشائعات التي تم تداولها في الفترة الماضية عن تهربه من ختام الموسم السيء مع ريال مدريد عقب غيابه عن آخر 7 مباريات في الدوري لكنه كان يريد الاستمرار والمشاركة مع الملكي لتحسين رقمه الشخصي في الموسم المنصرم بعد أن سجل 11 هدف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رينيه راموس شقيق ووكيل أعمال راموس طلب من إدارة ريال مدريد تمديد عقد شقيقه لمدة موسم إضافي بالإضافة إلى حصوله على راتب أفضل من الحالي في السنوات الثلاثة المقبلة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن راموس سيجتمع مع بيريز مرة أخرى في الأيام المقبلة لحسم قضية عقده مع الملكي والتوصل لاتفاق بخصوص عقده الجديد وراتبه السنوي.

- الصفقة المستحيلة تقترب من ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن مسئولي باريس سان جيرمان يعيشون حالة من القلق والحيرة بسبب التصريحات المبهمة لنجمي الفريق نيمار جونيور وكيليان مبابي والتي تؤكد تكهنات وسائل الإعلام بشأن رحيلهما في الصيف الحالي.

وقال نيمار في تصريحات صحفية : "أعتبر نفسي شخصًا شجاعًا يعشق مواجهة التحديات الجديدة".

وأضاف : "الشجاعة كلمة تصف بدقة ملامح شخصيتي ومسيرتي الاحترافية فهي تمنحني الرغبة في خوض التحديات وتجاوز العقبات التي تضعها الحياة في طريقي".

واختتم نيمار تصريحاته قائلاً : "أعلم أن هناك عقبات أخرى بانتظاري لكن الشجاعة ستلازمني دائما".

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن هذه التصريحات تتزامن مع سفر نيمار إلى بلاده للاستعداد مع منتخب بلاده البرازيل بدون إذن المدير الفني توماس توخيل وهو التصرف الذي أغضب مدرب PSG.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد قد يستغل هذه الأزمة خلال صيف العام الجاري للتعاقد مع نيمار أو كيليان مبابي.

- رونالدو يصدم ريال مدريد ويقرب راموس من يوفنتوس

شهدت الساعات الماضية، حالة من الانتقادات الواسعة من جماهير ريال مدريد لإدارة الفريق، بسبب التقارير الصحفية التي أكدت اقتراب رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس في الصيف.

وكانت تقارير إسبانية، قد أكدت أن راموس أبلغ رئيس ريال مدريد بمغادرة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو طالب من إدارة ناديه التحرك من أجل التوقيع مع سيرجيو راموس، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الموقع الإيطالي، ان اليوفي يفكر بجدية في التوقيع مع راموس بعد اعتزال أندريا بارزالي ، فضلاً عن ذلك فإن كريستيانو أخبر إدارة النادي بأن ضم راموس سيكون جيداً لما يملكه من خبرات طويلة خاصة بدوري الأبطال