«الفيفا» يهنئ النصر بمناسبة تحقيقه دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني انفانتينو التهنئة لمجلس إدارة النصر واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجماهير النادي بمناسبة تحقيق الفريق الأول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني انفانتينو التهنئة لمجلس إدارة النصر واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجماهير النادي بمناسبة تحقيق الفريق الأول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. حيث عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن صعوبة المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وعن العمل الكبير الذي قدمته إدارة نادي النصر، جاء ذلك في خطاب تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم.



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