انت الان تتابع جروس: لقب الكونفدرالية هدفنا منذ البداية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م

جروس

قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، إن فريقه لديه هدف واحد منذ انطلاق بطولة الكونفدرالية، وهو التتويج باللقب، وبالتالي فإن طموحه الوحيد غدًا أمام نهضة بركان هو تعويض الخسارة لتحقيق هدفه. وأشار جروس، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، اليوم السبت، إلى أن مواجهة نهضة بركان، هي الـ16 للفريق في البطولة، منذ شهر ديسمبر الماضي، مضيفًا أنه يعتبر نتيجة مباراة الذهاب تحمل أفضلية للزمالك في موقعة برج العرب. وأوضح مدرب الزمالك، أنه يملك أكثر من حل لتعويض غياب عمر السعيد، على رأسها الدفع بالمغربي خالد بوطيب، أو مواطنه حميد أحداد.

واستمر في حديثه: «لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي وقدرتهم على تعويض خسارة الذهاب، وأعرف جيدًا أنهم يملكون الشجاعة والإصرار على تحقيق آمال جماهيرهم، وحصد اللقب. وعاد جروس للحديث عن مباراة الذهاب، مؤكدًا أنه كان يسعى للخروج بنتيجة أفضل من الخسارة، لكنها في النهاية مباراة وانتهت، وأن فريقه لديه فرصة

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