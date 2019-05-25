انت الان تتابع جروس: لقب الكونفدرالية هدفنا منذ البداية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
جروس
قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، إن فريقه لديه هدف واحد منذ انطلاق بطولة الكونفدرالية، وهو التتويج باللقب، وبالتالي فإن طموحه الوحيد غدًا أمام نهضة بركان هو تعويض الخسارة لتحقيق هدفه. وأشار جروس، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، اليوم السبت، إلى أن مواجهة نهضة بركان، هي الـ16 للفريق في البطولة، منذ شهر ديسمبر الماضي، مضيفًا أنه يعتبر نتيجة مباراة الذهاب تحمل أفضلية للزمالك في موقعة برج العرب. وأوضح مدرب الزمالك، أنه يملك أكثر من حل لتعويض غياب عمر السعيد، على رأسها الدفع بالمغربي خالد بوطيب، أو مواطنه حميد أحداد.
واستمر في حديثه: «لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي وقدرتهم على تعويض خسارة الذهاب، وأعرف جيدًا أنهم يملكون الشجاعة والإصرار على تحقيق آمال جماهيرهم، وحصد اللقب. وعاد جروس للحديث عن مباراة الذهاب، مؤكدًا أنه كان يسعى للخروج بنتيجة أفضل من الخسارة، لكنها في النهاية مباراة وانتهت، وأن فريقه لديه فرصة
واستمر في حديثه: «لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي وقدرتهم على تعويض خسارة الذهاب، وأعرف جيدًا أنهم يملكون الشجاعة والإصرار على تحقيق آمال جماهيرهم، وحصد اللقب.
وعاد جروس للحديث عن مباراة الذهاب، مؤكدًا أنه كان يسعى للخروج بنتيجة أفضل من الخسارة، لكنها في النهاية مباراة وانتهت، وأن فريقه لديه فرصة أخرى للتعويض خلال الـ90 دقيقة الأخرى.
واختتم: «نعاني من غيابات عديدة عن الفريق أبرزها فرجاني ساسي، ومصطفى فتحي، وعمر السعيد وحمدي النقاز، لكن في الوقت ذاته لدينا مجموعة من اللاعبين القادرين على التعويض، وأما محمود حمدي الونش فقد يشارك أساسيًا بعدما أصبح جاهزًا».
ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، في العاشرة من مساء غد الأحد، فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويحتاج للفوز بفارق هدفين لتعويض خسارته بهدف في مباراة الذهاب.
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