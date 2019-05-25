انت الان تتابع الاتحاد السكندري يطالب بإقامة مباراة سموحة في موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:هاني العوضي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

محمد مصيلحي

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بيانا رسميًا مساء اليوم يؤكد على تمسكه بإقامة مباراته الأخيرة في مسابقة الدوري مع سموحة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا. وأكد الاتحاد السكندري في البيان على تقديره الكامل للمجهودات الكبيرة من جانب اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لإنجاح مسابقة الدورى العام فى هذا الموسم الاستثنائي، والذى شهد العديد من التعديلات بجدول مواعيد إقامة المباريات طوال أسابيع المسابقة. وشدد على تمسكه بإقامة مباراته الأخيرة فى مسابقة الدورى العام لهذا الموسم أمام سموحة قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية.

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وأشار مجلس الاتحاد إلى أنه لا يجد أى مبرر لتأجيل هذا اللقاء، وأن إقامة المباراة فى موعدها لا يتعارض مطلقًا مع فرص وأهداف الفرق المتنافسة بالمسابقة، ويُطالب بإقامة اللقاء فى موعده وليس تأجيل اللقاء للتعرف على موقف الفرق المتنافسة، بما لا يتعارض بأى شكل من الأشكال مع مبدأ تكافؤ الفرص لهذه الأندية. وأوضحت