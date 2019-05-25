انت الان تتابع بايرن ميونيخ يضرب لايبزيج بثلاثية ويتوج بكأس ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

بايرن ميونيخ

توج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا بعد فوزه على لايبزيج بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم على الملعب الأولمبي ببرلين، أحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 29 من زمن اللقاء، وأضاف كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 78، واختتم ليفاندوفسكي أهداف المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 85، ليتوج بذلك الفريق البافاري باللقب الغائب عنه منذ موسم 2015- 2016 وهو آخر موسم حصد فيه لقب كأس ألمانيا.

وتعد هذه هي المرة التاسعة عشرة التي يتوج فيها بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا. وتأهل بايرن ميونيخ للنهائي بعد فوزه على فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تأهل لايبزيج للمباراة النهائية بعد الفوز على هامبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف. وشهد لقاء اليوم تسجيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين

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