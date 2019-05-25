الان تتابع فالنسيا يعمق جراح برشلونة ويخطف كأس إسبانيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 12:28 ص, 26 مايو 2019 م التعليقات: 0 عمق فالنسيا جراح برشلونة وحرمه أن يصبح أول فريق يحرز لقب كأس إسبانيا لكرة القدم خمس مرات متتالية، بفوزه عليه 2-1 السبت في المباراة النهائية على ملعب “بنيتو-فيامارين” في اشبيلية.

وتقدم فالنسيا بهدفين في الشوط الاول عبر الفرنسي كيفن غاميرو (21) ورودريغو مورينو (33)، قبل ان يقلص الارجنتيني ليونيل ميسي (73) الفارق لبرشلونة.

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