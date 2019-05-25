نهائي مصري خالص في بطولة بريطانيا للإسكواش

بلغ لاعب الإسكواش المصري، محمد الشوربجي، اليوم السبت، نهائي بطولة بريطانيا الدولية المفتوحة، بعدما تغلب على مواطنه كريم عبد الجواد، بنتيجة (3-0) من الأشواط.

وجاءت الأشواط بواقع (11-9، 11-3، 11-9)، في مباراة استمرت 47 دقيقة، لحساب نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يواجه الشوربجي، غدا الأحد، مواطنه علي فرج، في نهائي مصري خالص.

يشار إلى أن الكولومبي ميجيل رودريجيز، هو حامل لقب هذه البطولة، بعدما فاز على محمد الشوربجي في المباراة النهائية.

يذكر أن بطولة بريطانيا الدولية المفتوحة للإسكواش، تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات فى اللعبة، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال، ومثلهم للسيدات.