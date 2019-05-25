شكرا لقرائتكم نهائي الكونفيديرالية: لقب أول للزمالك أم لنهضة بركان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 25 مايو 2019 / 22:12

يلتقي الزمالك المصري مع ضيفه نهضة بركان المغربي غداً (الأحد) بملعب «برج العرب» بمدينة الإسكندرية الساحلية، في إياب الدور النهائي بكأس الكونفيديرالية الأفريقية لكرة القدم. ويبحث الفريق «الأبيض» عن الفوز بهدفين من دون مقابل لتعويض هزيمته بهدف من دون مقابل في مباراة الذهاب بالمغرب.



Advertisements

وتتطلع جماهير «القلعة البيضاء» لإنهاء القطيعة مع الألقاب القارية منذ لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2003 أي قبل 16 عاماً، علماً أن الزمالك فاز بأربعة ألقاب في دوري الأبطال، فيما يبحث عن اللقب الأول في الكونفيديرالية التي فاز بها عندما كانت باسم كأس الكؤوس عام 2000.

ويجرى المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان غروس تعديلات على تشكيل فريقه، إذ سيدفع بحازم إمام في الجبهة اليمنى لتعويض التونسي حمدي النقاز الغائب للإيقاف، كما يفاضل بين المغربيين خالد بوطيب وحميد أحداد لقيادة خط الهجوم لإيقاف عمرو السعيد.

فيما يعوّل غروس على كل من محمود جنش في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبد الغني «الونش» وعبدالله جمعة وطارق حامد ومحمود عبد العزيز في الدفاع، وأوباما وكهربا وزيزو ومحمد إبراهيم في الوسط.

من جهتهم، يأمل لاعبو نهضة بركان بتحقيق إنجاز تاريخي لفريقهم بالعودة إلى المغرب بكأس البطولة، علماً أنها المرة الأولى التي يبلغ فيها الفريق نهائي بطولة الكونفيديرالية، ويعوّل المدير الفني للفريق منير الجعواني على المهاجم التوغولي الخطير لابا كودغو، الذي خطف هدف الفوز في مباراة الذهاب في شباك الزمالك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.