حازم أمام: قادرون على تعويض مباراة الذهاب.. وسنسعد الجماهير بالكونفيدرالية غدا

أعرب حازم إمام كابتن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تمنياته بالفوز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية غدا الأحد عندما يواجه فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي البطولة، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا بطولة صعبة ولم يحققوها من قبل متمنيا ان يكون مع زملائه اول جيل يحقق البطولة.

أضاف حازم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الزمالك خاض مشوارا صعبا جدا لكن اللاعبين قادرون على تحقيق الهدف، رغم أن الحمل ثقيل عليهم مشيرا إلى أن الخسارة

بهدف ذهابا ستجعل الجميع يركز أكثر، موضحا أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين لم يخوضوا نهائيات أفريقية قبل ذلك ولكننا نستطيع ان نكتب التاريخ.

وتابع حازم أن اللاعبين يعلمون مدى متاعب الجماهير للحصول على تذاكر حضور المباراة النهائية وتعاهدنا على إسعادهم بالحصول على اللقب.

كما أوضح حازم أن ابتعاد اللاعب عن الملعب يؤثر عليه ولكنه من نوعية اللاعبين الذين لديهم اشتياق للكرة

بعد غياب موضحا أن غياب حمدي النقاز مؤثر بشكل كبير ولكن عادة الفرق الكبيرة لا تتأثر بغياب أي لاعب عنها وسواء كنت انا سأعوض غيابه او غيري فنحن جاهزون لذلك.

وأتم حازم: " قدمنا مباراة جيدة في الذهاب بالمغرب وكنا نستطيع أن نكسب لكن لحظة سرحان كانت سبب الهزيمة وقادرون على تعويض ذلك في الإياب، مشيرا إلى أنه كان سعيدا بعدد الجماهير الذين حضروا اخر مرانين من أجل إحضار التذاكر حتى يرى اللاعبون الجمهور ويعملون على إسعادهم". ويلتقي الزمالك مساء غدٍ أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية على استاد برج العرب في الإسكندرية.