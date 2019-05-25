وزير الرياضة يشهد تكريم لاعبي مصر لكرة اليد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل التكريم الذي أقامه الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، لرواد لعبة كرة اليد، وللاعبي المنتخب المصري عبر الاجيال المختلفة، والمدربين الأوائل .

أقيم حفل التكريم من الاتحاد المصري لكرة اليد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويأتي

كما شهد الحفل تكريم المنتخب المصري الأول لكرة اليد الحاصل على المركز الثامن ببطولة العالم الاخيرة بالدنمارك 2019. المختلفة، والمدربين الأوائل .أقيم حفل التكريم من الاتحاد المصري لكرة اليد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويأتيذلك التكريم تقديراً من الاتحاد المصري لكرة اليد لكافة أجيال منظومة كرة اليد من رواده عبر الاجيال واللاعبين والمدربين .كما شهد الحفل تكريم المنتخب المصري الأول لكرة اليد الحاصل على المركز الثامن ببطولة العالم الاخيرة بالدنمارك 2019.

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