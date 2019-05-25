نتيجة مباراة السعودية وفرنسا في كاس العالم للشباب 2019

نتيجة مباراة السعودية وفرنسا للشباب في كأس العالم بولندا 2019، في غياب حامل اللقب انطلقت منافسات كأس العالم للشباب في النسخة 22 بتواجد منتخبان عربيان هما السعودية وقطر وفي وجود المنتخب الأرجنتيني صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بمونديال الشباب تحت 20 عاماً، وتبرز القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا في كأس العالم للشباب وعلى رأسها قناة الكأس على النايل سات، وهي المباراة التي تبدأ في الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مكة.

السعودية وفرنسا مباشر كاس العالم للشباب رابط الأسطورة تابع لايف السعودية وفرنسا القنوات الناقلة بدون تقطيع، أكد خالد العطوي المدير الفني لمنتخب السعودية للشباب جاهزية فريقه الكاملة لخوض مباراته ضد فرنسا موضحاً عبر حسابه الرسمي على تويتر إن المنتخب السعودي سيكون على الموعد بعد وصول لاعبيه لمستوى كامل من الجاهزية البدنية والفنية.

نتيجة مباراة السعودية وفرنسا

انتهت المباراة بفوز فرنسا بهدفين دون رد.