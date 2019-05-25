اليوم .. انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لاتحاد الكيك بوكس المصري

ينعقد اليوم في تمام التاسعة مساء و بمقر اللجنة الأولمبية المصرية الجمعية العمومية التأسيسية لاتحاد الكيك بوكس وذلك بحضور لفيف من لاعبي اللعبة والشخصيات بحضور لفيف من لاعبي اللعبة والشخصيات الرياضية من المقرر أن يتم اليوم خلال اجتماع الجمعية العمومية إعلان الموافقة على إنشاء اتحاد مصري للكيك بوكس، و إقرار لائحة العمل الأساسية داخل الاتحاد ، واختيار مجلس إدارة للاتحاد .

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