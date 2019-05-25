باريس يمدد عقد توخيل حتى 2021

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم يوم السبت، أن الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق مدد عقده مع النادي لعام واحد ليظل مرتبطا بالفريق حتى يونيو 2021. وكان توخيل (45 عاما)، تولى سان جيرمان بداية من يونيو 2018 لكنه مر بكبوة هائلة في أول مواسمه مع الفريق حيث خرج مبكرا من دوري أبطال أوروبا ولم يحرز سوى لقب الدوري الفرنسي علما بأنه بدأ الموسم المنقضي بإحراز لقب كأس السوبر الفرنسي.

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