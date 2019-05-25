عبدالحفيظ يتحدث عن مجاملة اتحاد الكرة للزمالك بسبب ارتباطاته الإفريقية

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه أكثر الأندية خوضًا للمباريات بالدوري حتى الأن، مؤكدًا أن النادي الأهلي طلب التأجيل في أكثر من مرة وطلبه قوبل بالرفض. وقال عبدالحفيظ في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة : لا توجد مشكلة بلجنة المسابقات أو المسؤولين، ولكن هناك خلل في الدوري أسفر عن أزمة في جدول المباريات الخاص بالدوري. وتابع : الزمالك حصل على راحة في افريقيا وفي المقابل الأهلي لم يحصل عليها نهائيًا خلال مشاركته ببطولة دوري أبطال أفريقيا. واستكمل عن مساعدة اتحاد الكرة للأهلي في قائمة أفريقيا : اتحاد الكرة عرض بمساعدة الأهلي في قائمته بأفريقيا بسبب ترحيل مباريات الدوري، ولكن سيجبرني على قائمة من الموسم الماضي ولن تفيدني بشيء، ولكن الدوري في يد الأهلي حتى الأن.

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