رياضة | كيليني يفجر مفاجأة عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيليني يفجر مفاجأة عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جورجيو كيليني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، أنه كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في عام 2010.

وقال كيليني خلال تصريحاته لصحيفة توتو سبورت: "في 2010، كنت على أبواب ريال مدريد، عانيت كثيرا بعد احتلال المركز السابع في الدوري الإيطالي لعامين على التوالي".

وأضاف اللاعب "في العام الثاني على الخصوص لم أكن في أفضل حالاتي، لكني تغلبت على رغبتي في الرحيل، وأنني لن أرحل لهذا السبب، كنت أرغب في خوض تجربة احترافية خارجية".