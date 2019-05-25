رياضة | صافرة عربية لإدارة مباراة إيطاليا والإكوادور في كأس العالم للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صافرة عربية لإدارة مباراة إيطاليا والإكوادور في كأس العالم للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " إسناد مهمة القيادة الفنية لمباراة إيطاليا والإكوادور والتي تجمع المنتخبان يوم غداً الاحد على ملعب إستاد غيدينا لحساب مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً والتي تقام في بولندا بمشاركة 24 منتخباً إلى طاقم تحكيم عربي.

وسيتولى طاقم تحكيم أردني بالكامل إدارة مباراة إيطاليا والإكوادور بقيادة أدهم مخادمه حكم ساحة ويعاونه أحمد مؤنس كمساعد حكم أول ومحمد البكار كمساعد حكم ثاني.

ويسعى الطاقم العربي إلى إثبات جدارتهم وأحقيتهم الكاملة في الظهور بالمحفل الدولي العالمي لما يمتلكوه من طموح مشروع في أن يكونوا من بين الأفضل في مونديال الشباب.