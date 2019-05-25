انت الان تتابع تفاصيل خبر بطل فرنسا يحسم مصير مدربه توخيل.. ماذا قرر؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 06:00 مساءً - أعلن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، اليوم السبت، تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخيل، حتى صيف عام 2021، بعد يوم واحد من نهاية منافسات الدوري المحلي لكرة القدم.

وأصدر النادي الباريسي بياناً رسمياً، السبت، أكد من خلاله تمديد عقد المدرب الألماني موسماً آخر، حيث سينتهي في الـ30 من يونيو لعام 2021.

وكان توخيل، الذي أشرف سابقاً على تدريب بوروسيا دورتموند الألماني، قد تولى تدريب "أمراء باريس" في 14 مايو 2018، حيث وقَّع آنذاك على عقد لقيادة "الباريسي" موسمين، خلفاً للمدرب الإسباني أوناي إيمري.

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بدوره أعرب رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، عن اقتناعه بهذا الاتفاق على تمديد العقد؛ إذ قال: "على مدار عام، توماس كان يبث الطاقة الرائعة كل يوم، ليس فقط في اللاعبين ولكن بالنادي كله. مشجعونا يرغبون في استمرار هذا المدرب. توماس مشجع رائع للكرة ومدرب متحمس كما يستمع للآخرين".

وأضاف موضحاً: "توخيل يتمتع بخبرة كبيرة وموهبة عظيمة. نشعر بالسعادة لقدرتنا على دعمه".

ويُعد قرار تمديد عقد توخيل (45 عاماً) مفاجئاً للأوساط الكروية بفرنسا؛ إذ فشل توخيل في المنافسة بدوري أبطال أوروبا بعدما أخرجه مانشستر يونايتد الإنجليزي مبكراً من دور الـ16.

أما محلياً، فاكتفى الفريق الباريسي تحت إمرة توخيل بالتتويج بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر، في حين فشل في الظفر ببطولتي كأس فرنسا وكأس الرابطة المحلية.