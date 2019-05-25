آل سويلم يحول “عصفور” تويتر الأزرق إلى اللون الأصفر

لايزال سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، يفرض وجوده القوي والطاغي على الساحة الرياضية والإعلامية لعدة أسباب أهمها “الكاريزما” الخاصة التي يمتلكها بالإضافة إلى تعليقاته النارية والساخرة، وتفاعله مع جماهير ناديه.

وتجلى ذلك بوضوح من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث يعتبر آل سويلم الشخصية الرياضية الأكثر تفاعلا وتأثيرا بدون أي منافس، فحصد فقط بعد تحقيق فريقه النصر للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل أيام قليلة أكثر من (150) ألف إعادة تغريد بالإضافة لأكثر من (85) ألف تفضيل كل ذلك التفاعل كان فقط لأربع تغريدات أعقبت التتويج النصراوي ببطولة الدوري.

كما حققت مقاطع الفيديو المرفقة مع التغريدات الثلاث ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة، وبالتالي استطاع الرئيس النصراوي اكتساح الساحة الرياضية والإعلامية، “مغردا” خارج سرب التقليدية، وبتأثير لا يمكن تجاهله.