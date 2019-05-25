شكرا لقرائتكم ميسي ينال جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 8 ساعات في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 25 مايو 2019 / 11:33

باريس - أ ف ب - توج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية لكرة القدم للمرة السادسة في مسيرته والثالثة تواليا، متقدما على مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي.



وضمن ميسي الجائزة بعدما اكتفى مطارده المباشر مبابي بتسجيل هدف واحد فقط في المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي ضد مضيفه رينس (1-3) منهيا الموسم برصيد 33 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف خلف الأرجنتيني، وجاء ترتيب الحذاء الذهبي لموسم 2018-2019:

1. الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني): 36 هدفا (72 نقطة)

2. الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان الفرنسي): 33 هدفا (66 نقطة)

3. الايطالي فابيو كوالياريلا (سمبدوريا الايطالي): 26 هدفا (52 نقطة) 4. السنغالي مباي دياين (غلطة سراي التركي): 30 هدفا (45 نقطة)

5. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني): 22 هدفا (44 نقطة)

6. المصري محمد صلاح (ليفربول الانكليزي): 22 هدفا (44 نقطة)

7. السنغالي ساديو مانيه (ليفربول الإنكليزي): 22 هدفا (44 نقطة)

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8. الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (أرسنال الانكليزي): 22 هدفا (44 نقطة)

9. الكولومبي دوفان زاباتا (أتالانتا الإيطالي): 22 هدفا (44 نقطة)

10. البولندي كريستوف بيونتيك (ميلان الإيطالي): 22 هدفا (44 نقطة)

11. العاجي نيكولاس بيبي (ليل الفرنسي): 22 هدفا (44 نقطة)

12. الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة): 21 هدفا (42 نقطة)

13. الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني): 21 هدفا (42 نقطة)

14. البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي): 21 هدفا (42 نقطة)

15. الأرجنتيني سيرخيو أغويريو (مانشستر سيتي): 21 هدفا (42 نقطة)

16. الهولندي لوك دي يونغ (إيندهوفن الهولندي): 21 هدفا (42 نقطة)