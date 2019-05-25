أوضح نادي ليفربول الإنجليزي، حقيقة ما يتم تداوله عن التواصل مع الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، من أجل ضمه لصفوف الريدز بالموسم المقبل.
وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى وجود محاولات من جانب ليفربول، من أجل ضم سيرجيو راموس للفريق، في ظل رغبة اللاعب الإسباني في الرحيل عن صفوف الملكي، بعدتوتر علاقته مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.
وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية تصريحات من مصدر دخل النادي الإنجليزي قال فيها أن نسبة لعب راموس مع ليفربول هي صفر بالمائة.
وأوضح "ليس للأمر علاقة بما حدث في كييف الموسم الماضي، ولكن حتى لو كنا فزنا على
وواصل "لن نتعاقد مع راموس حتى لو كان متاحا خلال فترة الإنتقالات بدون مقابل، فهو ليس من نوعية اللاعبين الذين يطلبهم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول".
يذكر أن سيرجيو راموس شارك مع ريال مدريد ضد ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتسبب ببداية المباراة في إصابة النجم المصري محمد صلاح، وقيادة الملكي نحو اللقب الاوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يكشف حقيقة التعاقد مع سيرجيو راموس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.