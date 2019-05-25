ليفربول يكشف حقيقة التعاقد مع سيرجيو راموس

أوضح نادي ليفربول الإنجليزي، حقيقة ما يتم تداوله عن التواصل مع الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، من أجل ضمه لصفوف الريدز بالموسم المقبل.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى وجود محاولات من جانب ليفربول، من أجل ضم سيرجيو راموس للفريق، في ظل رغبة اللاعب الإسباني في الرحيل عن صفوف الملكي، بعد

توتر علاقته مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية تصريحات من مصدر دخل النادي الإنجليزي قال فيها أن نسبة لعب راموس مع ليفربول هي صفر بالمائة.

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وأوضح "ليس للأمر علاقة بما حدث في كييف الموسم الماضي، ولكن حتى لو كنا فزنا على

ريال مدريد، وقام راموس بمصافحة جميع اللاعبين، فكنا سنظل غير مهتمين بضمه".

وواصل "لن نتعاقد مع راموس حتى لو كان متاحا خلال فترة الإنتقالات بدون مقابل، فهو ليس من نوعية اللاعبين الذين يطلبهم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول".

يذكر أن سيرجيو راموس شارك مع ريال مدريد ضد ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتسبب ببداية المباراة في إصابة النجم المصري محمد صلاح، وقيادة الملكي نحو اللقب الاوروبي.