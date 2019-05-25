رياضة | تقارير.. مجزرة في الراحلين عن ريال مدريد و5 صفقات خيالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. مجزرة في الراحلين عن ريال مدريد و5 صفقات خيالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد يقترب من تحقيق رقم قياسي في الميركاتو في الصيف الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد تتعرض لضغط كبير من جماهير النادي للتعاقد مع صفقات مميزة في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد مقبل على إنفاق غير مسبوق في الصفقات وسيتخطى حاجز الـ254 مليون يورو التي أنفقها في موسم 2009/2010 كأضخم ميركاتو في تاريخ النادي، حيث تعاقد وقتها في ذلك الموسم مع كريستيانو رونالدو وريكاردو كاكا وتشابي ألونسو وكريم بنزيما وألفارو أربيلوا وراؤول ألبيول.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الميركاتو المقبل سيتخطى الإنفاق الذي حدث في موسم 2009/2010 بما يقرب من 300 أو 400 مليون يورو ليصبح الإجمالي 600 مليون تقريبًا.

* قيمة الصفقات :

ذكرت ماركا الإسبانية أن ريال مدريد أنفق حتى الآن 95 مليون يورو في الميركاتو الذي لم يبدأ بشكل رسمي حتى الآن بعد تعاقده مع كلا من رودريجو ب 45 مليونًا وإيدير ميليتاو ب 50 مليونًا بالإضافة لاقترابه من التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد نجم ولكن النادي اللندني يطلب 140 مليون يورو، بينما سيدفع الميرنجي على الأقل 100 مليون يورو وهو ما سيرفع حجم الإنفاق إلى 195 مليونًا على الأقل.

وإذا تعاقد الميرينجي فقط مع الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليونًا فإن إجمالي ما سيتم إنفاقه سيصل إلى 255 مليون يورو متخطيًا الميركاتو التاريخي للميرنجي في 2009 / 2010بقيمة 254 مليونًا.

وأفادت ماركا بأن سوق ريال مدريد قد يشهد التعاقد مع الفرنسي فيرلاند ميندي نجم لليون مقابل 30 مليون يورو ليتبقى مركز لاعب الوسط الذي قد يشهد ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد أو كريستيان إريكسن من توتنهام.

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وفي حالة ضم بوجبا ستصل قيمة الصفقة إلى 150 مليون يورو على الأقل بينما قد يأتي إريكسن إلى سانتياجو برنابيو بمقابل من 70 إلى 80 مليونًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأنه إذا نجح ريال مدريد في التعاقد مع بوجبا فإن إجمالي قيمة الصفقات سيصل إلى 435 مليون يورو بينما في حالة ضم إريكسن سيتوقف عند 355 مليونًا.

وأشارت ماركا إلى أن ريال مدريد قد يختتم الميركاتو بصفقة سوبر من باريس سان جيرمان وذلك في حالة التعاقد مع نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي وهنا ستصل القيمة الكلية للإنفاق في الميركاتو إلى 600 مليون يورو.

* الراحلون :

وأوضحت ماركا الإسبانية بأنه سيكون على ريال مدريد التخلي عن العديد من اللاعبين في الصيف الحالي إذا أراد تحقيق جميع طلبات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في الميركاتو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن العجز وصل في ميركاتو ريال مدريد بين الصفقات والراحلين حتى الآن 95 مليون يورو وهو ثان أكبر عجز بعد ميركاتو موسم 2009 / 2010 الذي وصلت قيمته إلى 155 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الويلزي جاريث بيل يعتبر في مقدمة اللاعبين المنتظر رحيلهم عن الملكي في الميركاتو الحالي، حيث أنه خارج حسابات زيدان الفنية في الموسم المقبل ولكن لم تصل له أي عروض خارجية حتى الآن.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه من الممكن أن يرحل الإسباني إيسكو أيضًا في الميركاتو الحالي في حالة حصوله على عرض مميز بجانب استغناء الملكي عن خدمات المعارين ماتيو كوفاسيتش وخاميس رودريجيز وثيو هيرنانديز.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يهدف لتحقيق 200 مليون يورو على الأقل من خلال بيع لاعبيه في الصيف المقبل وهو الأمر الذي يؤكد أن الميركاتو المقبل سيشهد العديد من الأرقام القياسية للميرنجي.