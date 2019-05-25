كتبت منار نور

تغزل نادي ليفربول الإنجليزي، بالفرعون المصري محمد صلاح المحترف في الدوري الإنجليزي، قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام.

ونشرت الصفحة الرسميه لنادى ليفربول الناطقة بالعربى صورة لصلاح عبر تويتر معلقه: "أنت الصلاح وفيك الصلاح ومن قدمك سيأتي الصلاح - إن شاء الله -

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كانت هذه تفاصيل خبر من قدمك سيأتي الصلاح.. ليفربول يتغزل بـ الملك المصري: أنت الصلاح وفيك الصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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