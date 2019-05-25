5 قرارات نارية للأهلي في ’’جمعة الغضب‘‘.. وأول تحرك من الجبلاية.. وتعليقات قوية من الزمالك وبيراميدز وسموحة.. والسوشيال ميديا تنتفض

كتب: ضياء السقا

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بيانا ناريا، مساء الجمعة، يهدد فيه بالانسحاب من الدوري، حال تأجيل مبارياته لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وسط تضامن واعتراض من جانب بعض الأندية.

واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ، موقف النادي من المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا، وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للأهلي.

وناقش المجلس ما ترتب على هذه المواعيد من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة، سواءٌ في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء في الممتاز، وكذا إهدار حقوق بعض الأندية من جرّاء عدم إقامة المباريات المؤجلة قبل انطلاق مباريات الأسبوع الأخير للدوري، والتي تجاهل اتحاد الكرة إقامتها في وقت واحد بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف.

وتطرق المجلس إلى دراسة جدول الدوري منذ بداية الموسم، وتعاون النادي الأهلي في الكثير من الأوقات، وأداء مباراة كل 72 ساعة طوال ثماني مباريات (ألحقت بفريق الكرة أضرارًا عديدة)، وعدم التعقيب من جانب النادي على التأجيلات المتكررة للمباريات؛ حرصًا على استقرار المسابقة، وتهدئة الأجواء؛ أملًا أن يضطلع الكل بمسئولياته، ويحافظ على حقوق كل الأطراف.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشات طويلة حول الضرر البالغ الذي سوف يلحق بالنادي الأهلي مجددًا من جراء عدم استكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، وحاجته إلى فترة زمنية تكفي التجهيزات الفنية والإدارية. في ذات الوقت، ينتهي القيد الإفريقي للأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية يوم 31/7/2019.. وبالتالي، لن يكون هناك وقت سوى أسبوع واحد فقط للقيام بكل ما سبق الإشارة إليه. فضلًا عن خطورة تلاحم المواسم، والتي تسببت في إصابات اللاعبين، وفقدانهم مستواهم البدني والفني.

5 قرارات نارية

وانطلاقًا من الثوابت، وحرصًا على مصلحة النادي الحالية، وفي الموسم الجديد — قرر مجلس الإدارة في نهاية اجتماعه الطارئ ما يلي:

1- عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أيٍ من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية، وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم؛ بما يضمن راحة لاعبيه، وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد؛ تفاديًا لما تحمّله الأهلي – وحده دون غيره – خلال السنوات الثلاث الماضية، ولاعبيه، وجماهيره، من تبعات كثيرة؛ بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم.

2- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ٣٤ من الدوري، قياسًا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق.

3- الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد؛ بما يضمن العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية؛ سواء التي في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.

4- عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري؛ طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة في استكمال المسابقتين هذا الموسم.

5- مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتيْ الدوري والكأس، يحقق العدالة بين الجميع، ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب، خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كافٍ للتجهيز والإعداد للموسم الجديد.

الزمالك يرفض

وفي أول تعليق له، رفض نادي الزمالك، بيان الأهلي، وأكد التزامه بجدول المباريات، المحدد من قبل اتحاد الكرة المصري.

وقال رئيس الزمالك: "لماذا يتحدث الأهلي الآن عن سوء الدوري؟ تفعلون ذلك الآن بسبب تعثركم في النتائج؟ الكرة لن تسير على مزاجكم الخاص، إذا لم يذهب الأهلي للقاء المقاولون العرب يجب اعتباره مهزوما وخصم 3 نقاط من رصيده مثلما حدث لـ الزمالك أمام مصر للمقاصة ، لن نلعب مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا، إذا لم يلعب الأهلي مواجهة المقاولون ومواجهة بيراميدز في الكأس، الأمر واضح، إذا لم يلعب الأهلي، لن نلعب".

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وأضاف في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "لجنة المسابقات أصدرت جدول المباريات المتبقية في الدوري منذ يومين ويجب أن يلتزم به الجميع".

وتابع رئيس القلقة البيضاء: "الأهلي يرغب في تأجيل معسكر منتخب مصر وتلك فضيحة كبرى، اتحاد الكرة أعطى درسا قويا لـ أحمد شوبير في اجتماع حل أزمة الدوري ورفضوا كل اقتراحاته، أشكرهم على ذلك ، الأهلي والزمالك يجب عليهما المحافظة على أمن البلد، التهديدات لا تنفع ولن نتراجع عن موقفنا".

بيراميدز يسير على نهج الزمالك

من جانبه، رفض أيضا نادي بيراميدز، بيان الأهلي، حيث قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي للنادي: “الأهلي يطالب الآن بإقامة الجولة الأخيرة للدوري في نفس التوقيت ويوافق على مواجهة بيراميدز التي رفض أكثر من مرة خوضها في كأس مصر في ظل إيقاف عبدالله السعيد بجانب السوري عمرو ميداني”.

وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: ”الجميع يعلم بأن بطولة الدوري سينتهي بعد كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل ولكن البعض أبدى شعوره بالمفاجأة بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بالدوري”.

وتابع: "وفقًا لبيان الأهلي فإن اتحاد الكرة سيؤجل لقاء بيراميدز وحرس الحدود بالجولة الأخيرة ليقام يوم 3 يونيو المقبل ويلعب بيراميدز مع الأهلي في كأس مصر موضحًا أن الأمر ظهر بعد تأكد غياب السعيد".

سموحة يقود حملة التضامن مع الأهلي

وعلى الجانب الأخر تضامن عدد من الأندية مع بيان الأهلي، منها سموحة والإنتاج الحربي، وحرس الحدود والمقاولون العرب.

وقال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": ‏"متضامنين مع الأهلي وملتزمين بما جاء ببيانه ".

وأضاف عامر في منشور أخر: "سموحة يعلن تضامنة مع ماجاء ببيان النادي الاهلي والذي يؤكد علي ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدأ المساواة".

أول تحرك من الجبلاية

وعلى الجانب الأخر، يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا عاجلا برئاسة هاني أبوريدة، الإثنين المقبل، لمناقشة بيان الأهلي، وأزمة مباريات الدوري الممتاز.

السوشيال ميديا تنتفض

وفي سياق متصل، تصدر هاشتاج "#ادعم_قرارات_الاهلي"، ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعبرت جماهير الأهلي، عن سعادتها بقرارات الأهلي المصيرية، مشيرة إلى أنها ستقدم كل الدعم لمجلس الخطيب.