باقي من الزمن 16 ساعة.. إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية.. إعرف التردد

كتب: أحمد أبوعقيل

ينتظر عشاق كرة القدم بدء البث الفعلي لقناة تايم سبورت والتي من المقررأن تبث مباريات بطولة كأس الامم الأفريقية، على الترددات الأرضية بالاضافة إلى نسخة أخري من خلال اجهزة استقبال القمر النايل سات علي تردد 11449 افقي.

وفي اطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع علي نسختها الارضية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 و تأتي هذة الخطوة ثمرة للتعاون الذي يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى.

فريق عمل قناة تايم سبورت

وسيتمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة على مستوي سواء من داخل الملعب او كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من خلال فريق عمل يعتبر افضل عناصر العمل الإعلامى الرياضى و يضم فريق عمل قناة "تايم سبورت " كوكبة من النجوم و منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر و يشارك في الفعاليات المختلفة من قامات الكره المصريه حسن شحاته، طه اسماعيل، حسني عبد ربه واخرين كما يثرى المحتوى الفنى المتخصص للقناة حازم إمام، حسنى عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندورو غيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة، ايمن الكاشف، عصام عبده، محمد رمضان ، طارق الادور بالاضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح علي، كريم رمزى، أحمد عز، كريستين رياض، يحيي حمزة، ميريكل نصيف، فتح الله ديدان، عمرو جميل وأخرين.