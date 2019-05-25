رياضة | مانشستر سيتى الإنجليزي على أعتاب التعاقد مع ظهير السيدة العجوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتى الإنجليزي على أعتاب التعاقد مع ظهير السيدة العجوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية برتغالية، عن دخول نادى مانشستر سيتى الإنجليزي، فى مفاوضات مع نادى يوفنتوس الإيطالى، من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن " جواو كانسيلو" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأبرزت صحيفة "ريكورد البرتغالية" عن إهتمام بطل الدوري الإنجليزي بالظهير الأيمن لليوفي، بعد تقديم عرض يبلغ قيمته 60 مليون يورو.

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يذكر أن كانسيلو صاحب ال 24 عام قد لعب هذا الموسم فى 34 مباراة سجل خلالها هدف وصنع 8 أهداف.