الان تتابع الأخضر الشاب يفتتح مشاركته في كأس العالم غدًا بمواجهة فرنسا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس
يفتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا مبارياته ضمن مشاركته في كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا بمواجهة نظيره الفرنسي عند (السابعة مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب غدينيا في بولندا ضمن المجموعة الخامسة.
واختتم الأخضر اليوم تحضيراته لمواجهة الغد بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، تركّزت على مران للكرات الثابتة في الشقيّن الدفاعي والهجومي.
من ناحية أخرى، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ممثلًا بالمنسق العام لمباريات المجموعة الخامسة من المونديال مساء اليوم اجتماعًا لممثلي منتخبي السعودية وفرنسا.
وناقش الاجتماع الذي مثّل الأخضر خلاله مدير المنتخب عمر الغامدي، ومسؤول الإعلام في المنتخبات السنيّة فيصل المرشدي، وطبيب المنتخب الدكتور معاذ العمار، والإداري ماجد الدوسري، المواضيع اللوجستية والفنية والتحكيمية، وكذلك الإعلامية والتسويقية، بالإضافة إلى اعتماد الطقم الأخضر لمواجهة الغد.
يُذكر أن المنتخب السعودي الشاب يتواجد في المجموعة الخامسة بالمونديال إلى جوار منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا.
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