تكريم عصام الحضري في حفل «سكاي نيوز»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى النجم المصري عصام الحضري، حارس المرمى المخضرم لمنتخب مصر السابق، تكريما بجانب رموز الرياضة من العرب والأجانب، وذلك من قناة “سكاي نيوز عربية” في حفل أقيم مساء بمقر القناة.

حفل التكريم شهد حضورا لافتا من عدد من أفضل لاعبي كرة القدم القدامى عالميا وعربيا، هم البرتغالي لويس فيجو والبرازيلي روبرتو كارلوس لاعبا ريال مدريد الإسباني سابقا، والبرازيلي كافو لاعب روما وميلان الإيطاليين سابقا، وإيريك أبيدال لاعب برشلونة الإسباني الأسبق، فضلا عن مصطفى حجي نجم الكرة المغربية المعتزل.

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الحفل حضره أيضا العداء البريطاني الشهير البطل الأولمبي “مو فرح”، والملاكم البريطاني ذو الأصول اليمنية المعتزل نسيم حميد.

كما تم خلال الحفل أيضا تكريم منتخب الإمارات الذي شارك في كأس العالم 1990، وأبطال الأولمبياد الخاص، تلك البطولة التي استضافتها الإمارات المتحدة مؤخرا وعكست اهتمام الدولة واحتفائها بأصحاب الهمم.

وحظى الحفل بحضور مكثف من وسائل الإعلام لتغطية الحدث الاستثنائي، الذي تنظمه “سكاي نيوز عربية” سنويا في خيمتها الرمضانية.