انت الان تتابع تفاصيل خبر روبن يكشف أسرار رحيله عن ريال مدريد قبل 10 سنوات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 09:50 مساءً - كشف النجم الهولندي آريين روبن أسباب رحيله عن فريق ريال مدريد الإسباني في 2009، وذلك بعد عشر سنوات قضاها مع بايرن ميونيخ الألماني.

وأقر روبن (35 عاماً) الذي انتقل إلى الملكي من تشلسي في 2007، أن فترة لعبه في الريال كانت قاسية بسبب فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

واستدرك في مقابلة مع إحدى الصحف الإسبانية: "السبب في مغادرتي الفريق لم يكن فقط قدوم كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد".

وتابع: "كانت فترة صعبة خاصة بعد تغيير الرئيس.. كنت مرتاحاً ولعبت بشكل جيد غير أن سياسة النادي تغيرت ولم أعد أحظى بأي فرصة".

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وأضاف روبن: "ليس رونالدو فقط بل عودة بيريز وتعاقده مع كاكا وكريم بنزيمة وتشابي ألونسو (..)، النادي صرف الكثير من الأموال وقالوا لي نريد أن نجني بعض المال".

يذكر أن صحيفة "صن" أشارت إلى أن ليستر سيتي قدم عرضاً رسمياً لروبن، الذي سيلعب آخر مبارة له بألوان النادي البافاري في المباراة النهائية لكأس ألمانيا غداً.

وأشارت الصحيفة إلى أن روبن تلقى عروضاً من أماكن مختلفة على مستوى العالم، ومن المتوقع رؤيته يلعب في الصين أو الدوري الأمريكي قبل اعتزاله كرة القدم.

وسبق أن خاض الجناح الهولندي تجربة في البريميرليغ برفقة تشلسي من 2004 وحتى 2007، وحقق مع البلوز لقب الدوري الإنجليزي مرتين.