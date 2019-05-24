شكرا لقرائتكم مواعيد جولات الحسم تشعل أزمة بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 24 مايو 2019 - اخر تحديث في 24 مايو 2019 / 22:08

اشتعلت أزمة بالوسط الرياضي المصري إثر رفض أندية تعديل مواعيد مباريات الجولات الأخيرة بالدوري المحلي لكرة القدم، إذ سيقام بعضها بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر من 21 حزيران (يونيو) حتى 19 تموز (يوليو).



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واندلعت الاحتجاجات بين عدد من مسؤولي الأندية بعد تأجيل مباريات الزمالك لارتباطه بخوض نهائي بطولة الكونفيديرالية الأفريقية، ما دفع رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة لتشكيل لجنة برئاسة نائبه أحمد شوبير وعضوية عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، إضافة إلى مدير المنتخب المصري للبحث عن حلول سريعة لوقف حملة الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها الاتحاد. ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 74 نقطة وتبقت له مباراتان، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة وتبقت له خمس مباريات.

من جهته، أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور رفض مواجهة الغريم التقليدي الأهلى قبل أمم أفريقيا، مشدداً على رفضه أي ضغوط من أجل الحفاظ على حظوظ ناديه في الظفر باللقب، مؤكداً تمسكه بترتيب جدول الدوري بحسب ما وضعته لجنة المسابقات.

على صعيد متصل، يشهد معسكر الفريق «الأبيض» قبل مواجهة نهضة بركان المغربي الأحد المقبل فى إياب نهائي كأس الكونفيديرالية الأفريقية سرية تامة، إذ طالب المدير الفني السويسري كريستيان غروس منع اللاعبين من الحديث لوسائل الإعلام للاحتفاظ بتركيزهم. ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدفين من دون مقابل ليضمن التتويج باللقب، لخسارته بهدف من دون مقابل بهدف في مباراة الذهاب.

من جانب آخر، أعلنت الهيئة المصرية للإعلام انطلاق قناة «تايم سبورت» على البث الفضائي غداً السبت لتغطية كأس الأمم الأفريقية، وستذيع مباريات البطولة على البث الأرضي الرقمي.