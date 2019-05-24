فالفيردي عن إمكانية إقالته: لسنا ريال مدريد

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، على أهمية تحقيق لقب الكأس غدًا، عند مواجهة فالنسيا في المباراة النهائية للبطولة.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "نعطي أهمية كبيرة لمباراة الغد، لأن الفوز بها يمنحنا بطولة جديدة".

وأضاف: "قدمنا موسمًا رائعًا، حتى مباراة ليفربول، لكن في المجمل ما فعلناه جيد للغاية، ونستهدف استكماله بالتتويج بالكأس غدًا".

وبسؤاله عن خسارة ليفربول (4 ـ 0 في دوري الأبطال) وتأثيرها على مواجهة فالنسيا، قال: "عندما تتعرض لمثل هذه الهزيمة تتأثر نفسيًا بشكل كبير، لكن عليك أن تستفيق سريعًا من أجل العودة، ونحن الآن مقبلون على مباراة ستمنحنا لقبًا مهمًا".

وعن تعلق مستقبله بمباراة الغد، أوضح: "لا أعتقد ذلك، أفكر فقط في اللقاء وكيفية الفوز به".

وتابع: "هذا يمكن أن يحدث لمارسيلينو (مدرب فالنسيا)، أو في مدريد، فقد غيروا 3 مدربين في موسم واحد".

وعن تصريحات ميسي، بأنه مستمر، قال: "لا أعلم لأنني لم أسمعه، لكننا جميعًا هنا نتحمل مسؤولية أي سقوط، ليس شخصًا بمفرده".

وواصل: "لا أتعرض لأي ضغوط، لطالما احترم النادي عملي، ولا توجد أي شكاوى من الرئيس أو الإدارة".



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سيميدو جاهز

وعن موقف سيميدو من مباراة الغد، أوضح: "إنه جاهز، سيتدرب اليوم معنا، وسيكون متاحا في مباراة الغد".

وأكمل: "أما أرتورو فيدال فقد أخبرته أنني لن أعتمد عليه إلا بعدما يكون جاهزًا بنسبة 100% مثل الشهر الماضي، لكن حاليًا كوتينيو هو الأجهز".

ثنائية جديدة

وعن إمكانية تحقيق الثنائية للموسم الثاني على التوالي، قال: "إنها فرصة لا تصدق بالنسبة لي.. متحفز للغاية لأنني واثق أن الجميع سيبذل كل ما لديه بعد خيبة الأمل أمام ليفربول".

مستقبل سيليسن

ونفى فالفيردي درايته بإمكانية رحيل الحارس ياسبر سيليسن، وقال: "لا أعرف، لا أملك أي معلومات بشأن هذا الأمر".