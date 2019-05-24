انت الان تتابع تفاصيل خبر ريال مدريد ينفي تصريحات لمدرب توتنهام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 05:55 مساءً - نفى نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، التصريحات التي أدلى بها الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، حول طلب الإقامة في المدينة الرياضية للميرنغي "فالديبيباس" للاستعداد لنهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم ضد ليفربول.

وستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد بين فريقي توتنهام وليفربول.

ووفقاً لبيان منشور على موقع النادي الإلكتروني: "تفاجأ ريال مدريد بالادعاءات التي قدمها ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، حول طلب مفترض قدمه إلى نادينا ليتمكن فريقه من الإقامة في فالديبيباس للاستعداد لنهائي دوري الأبطال".

وأضاف: "يريد ريال مدريد توضيح أنه من الخطأ إصدار هذه التصريحات؛ حيث حرص نادينا دائماً على توفير كل شيء لتلبية جميع الطلبات المقدمة من الاتحاد الأوروبي ونظيره الإسباني ونادي أتلتيكو مدريد وليفربول وتوتنهام".

Advertisements

وأوضح الريال في بيانه: "كل الطلبات التي تم تقديمها كانت من أجل استخدام معسكرات التدريب وغرف خلع الملابس، وتمت الموافقة عليها".

وقال: "يخطط ليفربول للتدرب في منشآتنا يوم السبت 1 يونيو القادم صباحاً، بينما سيقوم توتنهام بذلك يومي الخميس والجمعة 30 - 31 مايو الجاري".

واختتم النادي بيانه بالقول: "يريد ريال مدريد التأكيد على أن إقامة طرفي نهائي دوري الأبطال، مخصصة من قبل الاتحاد الأوروبي وفقاً لمعايير التنظيم والأمن، ولم يُطلب من نادينا في أي وقت استضافة الأندية في أجنحة الفالديبيباس".

وقال بوكيتينو في وقت سابق: "سنتدرب في الفالديبيباس مقر ريال مدريد، وسننتقل لفندق إقامة آخر قبل نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "طلبت من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز المبيت في المدينة الرياضية الخاصة بهم، لكنه قال لي إن ذلك لن يحدث إلا حينما أصبح مدرباً لفريقه".