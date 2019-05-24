شكرا لقرائتكم عبد الغنى يكشف عن موعد تسليم الملاعب المستضيفة لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة ،رئيس لجنة الملاعب باللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا عن موعد تسليم الملاعب المستضيفة للبطولة، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
وأضاف عبد الغنى فى تصريحات تليفزيونية :”الكاف سيتسلم ملاعب البطولة يوم 11 يونيو المقبل أى قبل انطلاق البطولة بــ10 أيام”.
وأشار :”الاتحاد الافريقى أبدى اعجابه بكل الملاعب التى ستتواجد بالبطولة ، هناك أعمال تطوير لا تزال جارية لكنها ستنتهى بنهاية هذا الشهر”.
وأتم البلدوزر :”هناك ملعب وحيد جاهز على كافة الاصعدة هو الدفاع الجوى الذى تعرض لعمليات تجهيز شاملة منذ بداية هذا الموسم”.
وستكون هذه هى البطولة الأكبر في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، إذ تضم للمرة الأولى 24 فريقا بدلا من 16، كما ستكون أول بطولة تقام في فصل الصيف.
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