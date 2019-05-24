رياضة | أحمد شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد لجدول الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد لجدول الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد شوبير نائب مجلس إدارة الاتحاد الكرة المصري، عقب إجتماع اتحاد الكرة مع ممثلى الأندية، لبحث أزمة جدول الدوري تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري.

وقال شوبير:"وجهنا الدعوى للأندية أصحاب الأزمة وهم، الأهلى والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وحضر من الأهلى سيد عبد الحفيظ ومن حرس الحدود اللواء مشهور المدير التنفيذي وبتروجت احمد فهيم المشرف عالكرة.

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واضاف :" تم الإستماع لكل وجهات نظر الأندية الثلاثة وحضر مجدى عبد الغنى وحازم أمام وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح وعامر حسين وسيف زاهر والمهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخبات، وكل الأندية عرصت مقترحاتها.

وتابع :" قررنا تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري والمهندس إيهاب لهيطة التنسيق مع أجيري للمرحلة المقبلة.

وأكمل، قائلا:" سيتم عرض التصورات الأثنين المقبل وعرضها على الرأى العام.