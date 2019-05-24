رياضة | رمضانيات_كروية (18) .. ثلاثيات ورباعيات ضمن أثقل هزائم الأهلي في شهر الصيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضانيات_كروية (18) .. ثلاثيات ورباعيات ضمن أثقل هزائم الأهلي في شهر الصيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

ونتناول في الحلقة الثامنة عشر من سلسلة "رمضانيات كروية" أثقل الهزائم لفريق الأهلي خلال شهر رمضان المبارك:

- سقوط مدوي أمام الإسماعيلي:

خسر فريق الأهلي أمام الإسماعيلي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات البطولة العربية فى موسم 2004 وذلك في اللقاء الذي اقيم خلال شهر رمضان، وتسببت الهزيمة في اقالة توني أوليفيرا من تدريب المارد الأحمر.

- خسارة مُذلة أمام أورلاندو بيراتس:

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تلقى الفريق الكروي بالنادي الأهلي هزيمة ثقيلة أمام أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة وذلك خلال شهر رمضان المبارك، وأقيم اللقاء في الرابع من أغسطس 2013، وذلك ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

- زيسكو يصعق الأهلي بثلاثية عام 2016:

هزيمة جديدة "عكننت" علي جماهير الكرة المصرية بصفة عامة والأهلاوية بشكل خاص خلال شهر "رمضان" المبارك، حيث خسر الفريق الأول للأهلي أمام نظيره زيسكو يونايتد بطل زامبيا بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما في 18 يونيو 2016 الموافق 13 رمضان وذلك في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات الأفريقي العام الماضي.

- خسارة ثلاثية أمام المصري:

تلقي الأهلي هزيمة ثقيلة أمام المصري بنتيجة 3-2 في الجولة 24 من الدوري الممتاز في المباراة التي اقيمت بين الفريقين في 13 يونيو 2016 الموافق السابع من شهر رمضان المبارك.