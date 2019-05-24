رياضة | بتروجت يتمسك بخوض مؤجلات الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يتمسك بخوض مؤجلات الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مسؤولي نادي بتروجت، بخوض مؤجلات الدوري العام قبل نهاية الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة بالمسابقة المحلية.

وأعلن أحمد فهيم نائب مجلس إدارة النادي، عن رفض ناديه حوض أي مباراة قبل حسم المؤجلات، خلال الاجتماع المنعقد حاليا بالجبلاية، لمناقشة جدول الدوري.