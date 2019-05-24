رياضة | بتروجت يتمسك بخوض مؤجلات الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يتمسك بخوض مؤجلات الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمسك مسؤولي نادي بتروجت، بخوض مؤجلات الدوري العام قبل نهاية الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة بالمسابقة المحلية.
وأعلن أحمد فهيم نائب مجلس إدارة النادي، عن رفض ناديه حوض أي مباراة قبل حسم المؤجلات، خلال الاجتماع المنعقد حاليا بالجبلاية، لمناقشة جدول الدوري.
وحضر اجتماع مناقشة جدول الدورى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة والثلاثى سيف زاهر وحازم إمام ومجدى عبد الغنى أعضاء المجلس وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى واللواء جمعه مشهور ممثل نادي حرس الحدود بالإضافة إلي أحمد فهيم نائب رئيس نادى بتروجت، بحضور مسئولى لجنة المسابقات وممثلى منتخب مصر.
وقرر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، تشكيل لجنة بقيادة أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية مع وجود 3 أعضاء لمجلس الإدارة هم: أحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح وسيف زاهر بجانب إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لحسم موقف البطولة وإعادة ترتيب المباريات.