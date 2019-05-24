انت الان تتابع مهاجم ليفربول: هناك عقبة لتحقيق الكأس الأول مع كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

ليفربول

يرى دانييل ستوريدج، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن كل عضو في الفريق يجب أن يكون جاهزًا لإمكانية وجود لحظة خاصة في مدريد، وذلك حين يخوض فريق الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا الثاني على التوالي يوم السبت المقبل، أمام توتنهام هوتسبير في ملعب متروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد)، واعتمد يورجين كلوب على عمق فريقه في مباراة الإياب من نصف النهائي الحاسم ضد نادي برشلونة الشهر الماضي، حيث ظهر ديفوك أوريجي كأحد أبطال تلك الليلة على سبيل المثال، ويدرك ستوريدج أهمية أن يكون كل لاعب مستعدا عقليا "لإحداث تغيير"، إذا طُلب منه ذلك.

Advertisements

وقال ستوريدج: "لكي تكون ناجحًا، يتعين عليك استخدام الفريق، فلكل فرد دور يلعبه. إذا نظرت على مر السنين إلى النهائيات، فستجد أن هناك لاعبين ليسوا في الملعب، يشاركون ويحدثون فارقا كذلك، ومن المهم أن يتم تجهيز الجميع لكل ما هو ضروري للفريق، ليكون فائزًا في الأسبوع المقبل". وأضاف: "أشعر بأننا بحاجة إلى