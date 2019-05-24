شكرا لقرائتكم الأهلى يبحث عن مخرج قانونى لرمضان صبحي قبل قمة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو الأهلى عن مخرج قانونى لبحث امكانية الدفع برمضان صبحي نجم هجوم الفريق فى مواجهة القمة أمام الزمالك، التي تأجلت بشكل رسمي لبعد انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم الافريقية، المقرر اقامتها فى مصر بالفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو، وذلك حال النجاح فى تجديد إعارة الجناح الدولي أو شرائه بشكل نهائي.
وأجرى مسئولو الأهلى خلال الساعات الماضية اتصالات هاتفية بنظرائهم فى اتحاد الكرة ،والذين أكدوا أنه حتى فى حالة نجاح الأهلى فى تجديد استعارة رمضان صبحي أو شرائه نهائياً لن يتمكن من لعب مواجهة الزمالك فى الدوري، لأن تمديد الإعارة يستوجب تسجيل العقد الجديد أثناء فترة فتح القيد وهو ما لن يحدث قبل أواخر يوليو المقبل، فيما سيكون من حقه المشاركة فى بطولة كأس مصر، بعد قرار إتحاد الكرة بمشاركة الصفقات الجديدة فى كأس مصر، والتي سيتم استئنافها قبل الدوري الجديد.
وأكد مسئولو النادي الأهلي غياب رمضان صبحي عن مباراة الزمالك في حالة عدم النجاح في تجديد إعارته أو شرائه نهائيا، من نادي هدرسيفيلد الإنجليزي، ويأتى غياب رمضان صبحى عن مواجهة الفريق الأبيض لبعد انتهاء فعاليات كأس الأمم الأفريقية والتي تنتهي يوم 19 يوليو القادم فيما ينتهى عقد اللاعب مع الأهلي ينتهي يوم 1 يوليو وبالتالي سيعود لناديه الإنجليزي قبل انتهاء مباريات الدوري المصري
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