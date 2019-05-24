شكرا لقرائتكم محمد هاني يصاب بحالة نفسية سيئة لاستبعاده من قائمة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي في حالة نفسية سيئه منذ اعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي اجيري القائمة المشاركة في نهائيات كأس الأمم الافريقية المقرر اقامتها في مصر. واتهم محمد هاني الأورجوياني لاسارتي بالتسبب في غيابه عن قائمة المنتخب في ظل عدم الدفع به طوال الفترة الماضية، علي الرغم من مشاركته بشكل اساسي لفترات طويلة في وقت سابق، الأمر الذي جعله يتواجد في جميع معسكرات المنتخب الماضية.

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