شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجمد أعمال اللجنة الثلاثية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جمّد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة اللجنة الثلاثية التى تم إبلاغ الأندية بتشكيلها مؤخرا وتضم هانى أبو ريدة وأحمد مجاهد ومجدى عبد الغنى، من أجل إعادة النظر فى لائحة نظام الهبوط هذا الموسم وتحديدا فى القسمين الثانى والثالث. وتمسك أغلب أعضاء اتحاد الكرة باستمرار المسابقات بنفس الضوابط والمعايير التى بدأت عليها، رافضين فكرة تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى الثالث إلى ناديين اثنين فقط بدلا من 4 فى كل مجموعة كما تطلب الأندية.

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