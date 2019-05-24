شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: حفنى أعظم لاعب فى الكرة المصرية وبيجيب إسهال للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن أيمن حفنى لاعب الفريق الأبيض أعظم لاعب أنجبته الكرة المصرية.
أضاف مرتضى منصور خلال الجسلة التى عقدها مع اللاعبين وأذاعها برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور :" أيمن حفنى أعظم أنجبته الكرة المصرية ويكفى لما كان الأهلى يعرف أنه نازل كان بيجيله إسهال".
تابع رئيس الزمالك :" أتمنى أن أرى بوطيب وأحداد فى الملعب وكل اللاعبين يشاركوا فى نهائى الكونفدرالية".
ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: حفنى أعظم لاعب فى الكرة المصرية وبيجيب إسهال للأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.