شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: حفنى أعظم لاعب فى الكرة المصرية وبيجيب إسهال للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن أيمن حفنى لاعب الفريق الأبيض أعظم لاعب أنجبته الكرة المصرية.

أضاف مرتضى منصور خلال الجسلة التى عقدها مع اللاعبين وأذاعها برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور :" أيمن حفنى أعظم أنجبته الكرة المصرية ويكفى لما كان الأهلى يعرف أنه نازل كان بيجيله إسهال".

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تابع رئيس الزمالك :" أتمنى أن أرى بوطيب وأحداد فى الملعب وكل اللاعبين يشاركوا فى نهائى الكونفدرالية".

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.