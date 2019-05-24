مدحت شلبي يطرح حلين للخروج من أزمة جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

طرح مدحت شلبي مقدم البرامج الرياضية، حلاً لأزمة جدول الدوري، بعد اعتراض الأندية.

وأعلنت لجنة المسابقات جدول الجولة الأخيرة وبعض مواعيد المباريات المؤجلة.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

وطالب شلبي في برنامجه عبر قناة النيل للرياضة، بتأجيل تجمع المنتخب حتى يوم 11 يونيو، من أجل إنهاء الدوري قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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وتُنظم مصر بطولة الأمم خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

ويبدأ تجمع المنتخب استعدادا للبطولة يوم 5 يونيو، والذي شهد وجود 4 لاعبين من الأهلي، ومثلهم من الزمالك، و5 لاعبين من بيراميدز.

وطرح شلبي الحل الآخر، وهو انطلاق معسكر المنتخب في موعده المحدد، على أن يترك الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري، لاعبيه من الأهلي والزمالك لخوض المباريات المتبقية لتسنى لإنهاء المسابقة قبل البطولة.

وطالب شلبي بخوض مباراتي الأهلي أمام المقاولون، والزمالك أمام الإسماعيلي، في نفس الموعد يوم 8 يونيو، على أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة يوم 12 يونيو.