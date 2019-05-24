رياضة | كيليان مبابي يحدد موعد انتقاله إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيليان مبابي يحدد موعد انتقاله إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حدد موعد انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وكشف موقع le10sport الفرنسي بأن مبابي استقر على الرحيل عن باريس سان جيرمان فى صيف 2020 أي بعد 3 مواسم سيقضيها في صفوف PSG، حيث يرى أنه الوقت المناسب لهذه الخطوة.

وأكد الموقع الفرنسي بأن ريال مدريد يستعد للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بعد عام من الآن، حيث كان قريب من ضم النجم الفرنسي في صيف 2017 لكن مبابي تراجع وانضم لباريس سان جيرمان.

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وأشار الموقع الفرنسي إلى أن باريس سان جيرمان أعلن مؤخراً في بيان رسمي استمرار مبابي مع الفريق في الموسم المقبل والمرتبط بعقد معه حتى يونيو 2023.

يذكر أن كيليان مبابي أثار الجدل في الأسبوع الحالي عندما ألمح لإمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.