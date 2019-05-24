رياضة | رئيس ريال مدريد يحدد شرطا وحيدا للتعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد يحدد شرطا وحيدا للتعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وضع شرطا من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مع توقعات بأن تحدد الأسابيع المقبلة مستقبل النجم البرازيلي سواء بالبقاء أو الرحيل عن PSG.

وأشار موقع Le10Sport الفرنسي إلى أن نيمار دا سيلفا يعتبر من أبرز الأسماء التي يرصدها الملكي منذ مدة طويلة تحديدًا وأن نيمار لم يُغلق الباب بالمرة أمام رحيله المحتمل إلى ريال مدريد في يوم من الأيام.

وأكد الموقع الفرنسي بأن بيريز لن يدخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان إلاّ عندما يقوم نيمار دا سيلفا بالخطوة الأولى.

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وكشف الموقع الفرنسي بأن ريال مدريد ينتظر من نيمار أن يُطلق تصريحاً قويا في الصحافة ويبدي فيه رغبة واضحة في تغيير الأجواء والانتقال إلى فريق آخر.

وذكر الموقع الفرنسي أن الملكي سيفتح فقط في هذه الحالة باب المفاوضات مع باريس سان جيرمان.

وشدد الموقع الفرنسي بأن بيريز لا يرغب في الاتصال بباريس سان جيرمان دون أن يقوم نيمار بالخطوة الأولى وذلك حتى لا يقطع علاقته الجيدة مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

وأكد الموقع الفرنسي أن إدارة باريس سان جيرمان لا تنوي التخلي عن نيمار وأنه في حالة رحيله فإن سعر الصفقة لن يكون أقل من 400 مليون يورو.